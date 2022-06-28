Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Эстонию

Министерство иностранных дел РФ заявило о нежелательности поездок россиян в Эстонию «в связи с откровенно враждебным отношением к России и её гражданам», сообщает пресс-служба ведомства.

Эстония запретит ввоз частными лицами подсанкционных товаров из России

В сообщении напомнили, что налогово-таможенный департамент Эстонии, прикрываясь санкциями Евросоюза, с 10 июля 2022 года ввоз из России и вывоз в Россию, в том числе для физических лиц, ряда товаров. За «контрабанду» эстонские власти намерены наказывать не только штрафами, но и лишением свободы на срок до пяти лет.

В частности, ввозить в Эстонию из РФ нельзя будет некоторые виды продуктов питания и мебель, а вывозить запретили так называемые «стратегические товары», к которым отнесли, например, тепловизоры и дроны, а также сумки, обувь, электронику стоимостью более 750 евро, а также наличные банкноты.

«Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций – нанести удар по рядовым российским гражданам», - добавили в МИД РФ.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рекомендовали гражданам РФ воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмМИД РФРоссияЭстония
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