Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Эстонию
Министерство иностранных дел РФ заявило о нежелательности поездок россиян в Эстонию «в связи с откровенно враждебным отношением к России и её гражданам», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении напомнили, что налогово-таможенный департамент Эстонии, прикрываясь санкциями Евросоюза, с 10 июля 2022 года ввоз из России и вывоз в Россию, в том числе для физических лиц, ряда товаров. За «контрабанду» эстонские власти намерены наказывать не только штрафами, но и лишением свободы на срок до пяти лет.
В частности, ввозить в Эстонию из РФ нельзя будет некоторые виды продуктов питания и мебель, а вывозить запретили так называемые «стратегические товары», к которым отнесли, например, тепловизоры и дроны, а также сумки, обувь, электронику стоимостью более 750 евро, а также наличные банкноты.
«Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций – нанести удар по рядовым российским гражданам», - добавили в МИД РФ.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рекомендовали гражданам РФ воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 541 / сут.
Умерли
381 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 414 / сут.
- Страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию
- Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Эстонию
- В России официально установили День семьи, любви и верности
- Оппозиционера Илью Яшина арестовали на 15 суток
- Страны G7 договорились ограничить цены на энергоносители
- В Кремле заявили об отсутствии подвижек с транзитом в Калининград
- Бизнесмена Михальченко посадили на 20 лет за хищение при строительстве в Ново-Огареве
- В Москве поощрили участников инновационного экологического проекта
- Песков прокомментировал желание G7 установить предельные цены на газ
- Песков: Украина может прекратить боевые действия до конца текущих суток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru