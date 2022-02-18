Володин заявил о геноциде в Донбассе

События 2014 года в Донбассе – это геноцид. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что Киев совершает в республиках преступления, которые замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. По его словам, Запад не осуждает действия Украины и не расследует «преступления против человечества».

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Володин считает, что в этом случае депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ «занимают страусиную позицию, налицо двойные стандарты».

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что геноцид идет не на Донбассе, а на всей Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГеноцидДонбассКиевГосдумаВячеслав Володин
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