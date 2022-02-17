«Резкая эскалация!» В ЛНР обвинили Киев и Вашингтон в десятках обстрелов в Донбассе
Анонсированное «нападение Путина» на Украину не случилось, и теперь Киев по команде Вашингтона обостряет ситуацию в Донбассе, сказал НСН Андрей Марочко.
Украина серьезно обострила обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, интенсивность обстрелов возросла до уровня 2015 года, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
Ранее в четверг в ЛНР заявили, что Киев пытается начать эскалацию конфликта, и обратились к международным наблюдателям. Со своей стороны, подразделения ДНР после обстрела со стороны украинских военных открыли ответный огонь.
«Никакого "объявления войны" делать не нужно. Война продолжается на протяжении восьми лет, она никогда не заканчивалась, а сейчас мы наблюдаем резкую эскалацию, всплеск на линии боевого соприкосновения. Обстановка на линии соприкосновения очень сложная, сейчас идут массированные обстрелы с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. По состоянию на 10:30 в обеих республиках Донбасса зафиксировано 20 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Такой интенсивности обстрелов не было с 2015 года, когда велись активные боевые действия», - сказал Марочко.
По его мнению, после анонсированной Западом, но не несостоявшейся «атаки Путина» Киев получил из Вашингтона приказ резко обострить ситуацию.
«Вчерашнее анонсированное "наступление" не произошло, как не выпрашивали, "нападение Путина" так и не случилось. Я считаю, что из Вашингтона поступила команда в Киев: резко обострить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Более того, многие факты говорят о том, что это спланированная акция. Она не может быть случайной, об этом говорит и время обстрелов, и их количество, и специфика», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Американские СМИ ранее неоднократно называли 16 февраля днем начала «войны» России с Украиной. Однако «нападения» не произошло. Теперь издание Politico, ссылаясь на мнения аналитиков, утверждает, что «вторжение» России на Украину якобы случится после 20 февраля.
Эти события происходят на фоне обращения Госдумы к президенту РФ Владимир Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин «принял к сведению» обращение депутатов, однако в Кремле считают, что признание республик Донбасса не коррелирует с Минскими соглашениями.
Политолог Глеб Павловский говорил «Радиоточке НСН» в этой связи, что не видит никаких причин для признания Москвой ЛНР и ДНР.
«Несовместимость признания республик Донбасса с Минскими соглашениями – это факт. (…) Минские соглашения – это ценный актив Москвы. С какой радости надо бесплатно от него отказываться? Непонятно, что мы приобретаем», - отмечал Павловский.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- McDonald's зарегистрирует бренд «Па-ра-па-па-паам»
- Володин отправится с официальными визитами на Кубу и в Никарагуа
- Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством
- Генсек НАТО: Признаков деэскалации ситуации вокруг Украины нет
- ДНР: Киев готовится к силовому решению ситуации в Донбассе
- В Госдуму внесли законопроект о запрете главам госучреждений заниматься бизнесом
- В России за 24 часа госпитализировали 18 090 человек с COVID-19
- СМИ: К украинской границе прибыли еще 7 тысяч российских военных
- В США назвали новую дату начала «вторжения» России на Украину
- Колонны военной техники покинули Крым после учений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru