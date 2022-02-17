«Резкая эскалация!» В ЛНР обвинили Киев и Вашингтон в десятках обстрелов в Донбассе

«Никакого "объявления войны" делать не нужно. Война продолжается на протяжении восьми лет, она никогда не заканчивалась, а сейчас мы наблюдаем резкую эскалацию, всплеск на линии боевого соприкосновения. Обстановка на линии соприкосновения очень сложная, сейчас идут массированные обстрелы с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. По состоянию на 10:30 в обеих республиках Донбасса зафиксировано 20 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Такой интенсивности обстрелов не было с 2015 года, когда велись активные боевые действия», - сказал Марочко.

По его мнению, после анонсированной Западом, но не несостоявшейся «атаки Путина» Киев получил из Вашингтона приказ резко обострить ситуацию.

«Вчерашнее анонсированное "наступление" не произошло, как не выпрашивали, "нападение Путина" так и не случилось. Я считаю, что из Вашингтона поступила команда в Киев: резко обострить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Более того, многие факты говорят о том, что это спланированная акция. Она не может быть случайной, об этом говорит и время обстрелов, и их количество, и специфика», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Американские СМИ ранее неоднократно называли 16 февраля днем начала «войны» России с Украиной. Однако «нападения» не произошло. Теперь издание Politico, ссылаясь на мнения аналитиков, утверждает, что «вторжение» России на Украину якобы случится после 20 февраля.

Эти события происходят на фоне обращения Госдумы к президенту РФ Владимир Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин «принял к сведению» обращение депутатов, однако в Кремле считают, что признание республик Донбасса не коррелирует с Минскими соглашениями.