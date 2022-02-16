Онищенко: Геноцид идет не на Донбассе, а на всей Украине

На Украине сегодня существует дефицит вакцины не только от коронавируса, заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Владимир Владимирович сказал, что геноцид происходит на Донбассе, я скажу, что геноцид идет всей Украины, потому что Украина сегодня не имеет достаточно количество вакцин не только против коронавируса, но и против детских заболеваний. То инородное руководство, которое там, от слова инородное тело, это не заботит – они занимаются нагнетанием истерии. Они сегодня без войны убивают украинский народ своей безответственной политикой в профилактике вакцинации», отметил он.

Омикрон-штамм коронавируса наносит более весомый ущерб совокупному здоровью, чем предыдущий вариант «дельта», заявил Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН ранее.

