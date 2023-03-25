Володин предложил запретить работу МУС в России

Председатель нижней палаты парламента отметил, что в Конституции закреплен приоритет российского законодательства над международным. Так, в стране не исполняются решения МУС, Европейского суда по правам человека и «других марионеточных институтов», которые Запад использует для реализации своих интересов. Володин считает правильным продолжить эту работу.

«Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС ... а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС», — написал политик.

Также Володин призвал организовать работу по заключению соглашений с дружественными странами об отказе от сотрудничества и содействия структуре. Кроме того, политик предложил предоставить Верховному главнокомандующему РФ право на любые действия для защиты россиян в случае, если международные структуры будут принимать противоречащие Конституции решения.

