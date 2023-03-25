Володин предложил запретить работу МУС в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС) в России и ввести ответственность за поддержку структуры в стране. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Председатель нижней палаты парламента отметил, что в Конституции закреплен приоритет российского законодательства над международным. Так, в стране не исполняются решения МУС, Европейского суда по правам человека и «других марионеточных институтов», которые Запад использует для реализации своих интересов. Володин считает правильным продолжить эту работу.
«Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС ... а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС», — написал политик.
Также Володин призвал организовать работу по заключению соглашений с дружественными странами об отказе от сотрудничества и содействия структуре. Кроме того, политик предложил предоставить Верховному главнокомандующему РФ право на любые действия для защиты россиян в случае, если международные структуры будут принимать противоречащие Конституции решения.
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