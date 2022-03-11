Володин заявил, что Жириновский намерен приехать на заседание Думы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поправился и намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как передает слова Володина РИА новости, политик готовится к заседанию и читает новости. Ранее в пятницу СМИ сообщали, что лидер ЛДПР выведен из медикаментозного сна, в который был искусственно введен из-за крайне тяжелого состояния.
9 февраля СМИ сообщили о госпитализации Владимира Жириновского с коронавирусом. Ранее политик заявлял, что вакцинировался восемь раз.
В России есть символические даты, и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский умеет их тонко чувствовать. Так глава Политической экспертной группы Константин Калачев объяснил предупреждение политика об украинских событиях в феврале 2022 года.
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