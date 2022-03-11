Володин заявил, что Жириновский намерен приехать на заседание Думы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поправился и намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как передает слова Володина РИА новости, политик готовится к заседанию и читает новости. Ранее в пятницу СМИ сообщали, что лидер ЛДПР выведен из медикаментозного сна, в который был искусственно введен из-за крайне тяжелого состояния.



9 февраля СМИ сообщили о госпитализации Владимира Жириновского с коронавирусом. Ранее политик заявлял, что вакцинировался восемь раз.

В России есть символические даты, и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский умеет их тонко чувствовать. Так глава Политической экспертной группы Константин Калачев объяснил предупреждение политика об украинских событиях в феврале 2022 года.

