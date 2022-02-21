«Провидец»: Политолог объяснил предупреждение Жириновского о 4 часах 22 февраля
В России есть символические даты, и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский умеет их тонко чувствовать. Так глава Политической экспертной группы Константин Калачев объяснил предупреждение политика о событиях 2022 года, сообщает Lenta.ru.
Жириновский выступая в Госдуме в 2021 году заявил, что «2022 год не будет мирным».
«Вы все почувствуете 22 февраля в 4 часа утра», – заявил тогда лидер ЛДПР.
Калачев назвал Жириновского «провидцем» и объяснил, что «если уж демонстрировать силу нашей армии, то 22 февраля очень хорошо подходит, так как у нас есть символическая дата – 23 февраля».
«Прекрасный отрезок времени: 22 февраля начать, а 8 мая закончить миром. С точки зрения символики чудесно, так что есть в этом некая логика», — подчеркнул политолог.
Сейчас проходит внеочередное заседание Совета Безопасности. В ходе него планируется определить дальнейшие шаги России в ситуации с Донбассом.
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