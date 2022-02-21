«Провидец»: Политолог объяснил предупреждение Жириновского о 4 часах 22 февраля

Жириновский выступая в Госдуме в 2021 году заявил, что «2022 год не будет мирным».

«Вы все почувствуете 22 февраля в 4 часа утра», – заявил тогда лидер ЛДПР.

Калачев назвал Жириновского «провидцем» и объяснил, что «если уж демонстрировать силу нашей армии, то 22 февраля очень хорошо подходит, так как у нас есть символическая дата – 23 февраля».

«Прекрасный отрезок времени: 22 февраля начать, а 8 мая закончить миром. С точки зрения символики чудесно, так что есть в этом некая логика», — подчеркнул политолог.

Сейчас проходит внеочередное заседание Совета Безопасности. В ходе него планируется определить дальнейшие шаги России в ситуации с Донбассом.

