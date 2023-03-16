Володин заявил, что отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта

Отчет правительства России в Госдуме состоится в четверг, 23 марта. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Как отметил председатель Госдумы, этот вопрос обсуждался с главой российского правительства Михаилом Мишустиным перед началом пленарного заседания палаты.

«Если вы поддержите, предлагается назначить отчет правительства на 23 марта», — отметил политик в ходе заседания.

Володин уточнил, что день будет полностью посвящен отчету кабмина.

Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что отчет премьер-министра в нижней палате парламента пройдет 23 марта.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Правительство РоссииГосдумаВячеслав Володин
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