Володин заявил, что отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта
Отчет правительства России в Госдуме состоится в четверг, 23 марта. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Как отметил председатель Госдумы, этот вопрос обсуждался с главой российского правительства Михаилом Мишустиным перед началом пленарного заседания палаты.
«Если вы поддержите, предлагается назначить отчет правительства на 23 марта», — отметил политик в ходе заседания.
Володин уточнил, что день будет полностью посвящен отчету кабмина.
Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что отчет премьер-министра в нижней палате парламента пройдет 23 марта.
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