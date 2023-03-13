Зюганов: Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта

Отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме запланирован на 23 марта. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ходе круглого стола по законодательному обеспечению топливно-энергетического комплекса.

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Ранее спикер Думы Вячеслав Володин отмечал, что глава правительства может представить отчет 22 или 23 марта, напоминает РИА ФАН.

«На 23 марта поставлен отчет правительства о его работе», — цитирует Зюганова РИА Новости.

Премьер-министр выступит с докладом кабмина за 2022 год, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Геннадий ЗюгановПравительство РоссииМихаил МишустинГосдума
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