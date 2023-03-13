Зюганов: Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта
13 марта 202310:34
Отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме запланирован на 23 марта. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ходе круглого стола по законодательному обеспечению топливно-энергетического комплекса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru