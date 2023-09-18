Володин заявил, что обсудит с лидерами фракций переход депутатов на отечественные автомобили
18 сентября с руководителями фракций Госдумы будет обсуждаться решение обеспечения депутатов отечественными автомобилями, сообщает РИА Новости.
Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин. «Завтра будем обсуждать с руководителями фракций решение обеспечения депутатов отечественными автомобилями», — заявил он на встрече с членами Молодежного парламента в преддверии первого заседания, которое состоится в Думе 18 сентября.
По словам Володина, на Совете Госдумы будет обсуждаться закрепление в избирательных округах за депутатами только российских авто. Вопрос передвижения депутатов в Москве обсуждалась с управлением делами президента России. Решено по мере выбытия служебных автомобилей заменить их на отечественные.
Ранее Путин заявил, что выстроена цепочка перехода чиновников на отечественные автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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