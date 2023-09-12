Путин: Выстроена цепочка перехода чиновников на отечественные автомобили
Отечественные автомобили, возможно, выглядят поскромнее, чем Audi и Mercedes, но надо брать пример с Индии. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о пересадке российских чиновников на отечественные авто.
Он отметил, что уже выстроена цепочка перехода на российские автомобили. По словам Путина, власти России будут поднимать локализацию автомобилей в стране.
Ранее, 4 сентября, Владимир Путин поручил правительству доложить о мерах по закупке для чиновников отечественных высоколокализованных автомобилей. Кабинету министров совместно с Управлением делами президента было поручено принять меры, направленные на приоритетное использование чиновниками российских автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru