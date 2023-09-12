Путин: Выстроена цепочка перехода чиновников на отечественные автомобили

Он отметил, что уже выстроена цепочка перехода на российские автомобили. По словам Путина, власти России будут поднимать локализацию автомобилей в стране.

Ранее, 4 сентября, Владимир Путин поручил правительству доложить о мерах по закупке для чиновников отечественных высоколокализованных автомобилей. Кабинету министров совместно с Управлением делами президента было поручено принять меры, направленные на приоритетное использование чиновниками российских автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

