Володин: Главы фракций ГД поддержали решение использовать отечественные авто

Он отметил, что вопрос был обсужден с руководителями фракций Госдумы. Володин подчеркнул, что «начинать надо с себя».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. На этом фоне автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью НСН заявил, что чиновники смогут пересесть на отечественные автомобили только в том случае, если таковыми будут считаться все авто, собираемые в России, сообщает «Радиоточка НСН».

