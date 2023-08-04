Володин: Главы фракций ГД поддержали решение использовать отечественные авто

Главы фракций Госдумы поддержали решение использования депутатами автомобилей российской сборки. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, слова которого приводит РИА Новости.

Володин начал опрос о госзакупках только отечественных автомобилей для органов власти

Он отметил, что вопрос был обсужден с руководителями фракций Госдумы. Володин подчеркнул, что «начинать надо с себя».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. На этом фоне автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью НСН заявил, что чиновники смогут пересесть на отечественные автомобили только в том случае, если таковыми будут считаться все авто, собираемые в России, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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