Володин возмутился риторикой руководства Украины о конфликте в Донбассе

«Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе», - подчеркнул Володин.

Также, по мнению Володина, США с партнеров по НАТО «берут плату за защиту, то с Украины потребуют тройную цену».

«Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР - то это не так. Им не сойдут с рук решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий», - убежден глава Госдумы РФ.

Володин считает, европейские лидеры «все больше понимают, что принять в единую европейскую семью тех, кто так себя ведет, не получится» и придет пора «платить» за таких политиков.

«Пока не поздно, руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать минские соглашения, Заканчивайте нагнетать ситуацию на Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», - призвал спикер

.Ранее Вячеслав Володин, после того, как во время обстрела окраины Донецка погиб пятилетний ребенок, предложил обсудить вопрос об исключении Украины из Совета Европы, написал политик в своем Telegram-канале.

