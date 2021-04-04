Володин возмутился риторикой руководства Украины о конфликте в Донбассе
Риторика украинских властей о конфликте в Донбассе далеко зашла, она чревата самыми тяжелыми последствиями, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Свою позицию он высказал в Telegram-канале.
«Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе», - подчеркнул Володин.
Также, по мнению Володина, США с партнеров по НАТО «берут плату за защиту, то с Украины потребуют тройную цену».
«Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР - то это не так. Им не сойдут с рук решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий», - убежден глава Госдумы РФ.
Володин считает, европейские лидеры «все больше понимают, что принять в единую европейскую семью тех, кто так себя ведет, не получится» и придет пора «платить» за таких политиков.
«Пока не поздно, руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать минские соглашения, Заканчивайте нагнетать ситуацию на Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», - призвал спикер
.Ранее Вячеслав Володин, после того, как во время обстрела окраины Донецка погиб пятилетний ребенок, предложил обсудить вопрос об исключении Украины из Совета Европы, написал политик в своем Telegram-канале.
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