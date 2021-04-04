Володин высказался за исключение Украины из Совета Европы
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин, после того, как во время обстрела окраины Донецка погиб пятилетний ребенок, предложил обсудить вопрос об исключении Украины из Совета Европы, написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, отдавший приказ об обстреле украинский президент даже не принес соболезнования близким погибшего мальчика и не пообещал разобраться в ситуации.
«Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», — считает Спикер Госдумы.
Он отметил, что обстрел произошел с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения стран Европы.
Пятилетний ребенок погиб на западе Донецка из-за разорвавшегося самодельного взрывного устройства, сброшенного с украинского беспилотника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на народную милицию самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Уточняется, что ранения различной степени тяжести получила 67-летняя жительница в населенном пункте Александровское, который атаковали украинские военные
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru