Володин высказался за исключение Украины из Совета Европы

По его словам, отдавший приказ об обстреле украинский президент даже не принес соболезнования близким погибшего мальчика и не пообещал разобраться в ситуации.

«Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», — считает Спикер Госдумы.

Он отметил, что обстрел произошел с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения стран Европы.

Пятилетний ребенок погиб на западе Донецка из-за разорвавшегося самодельного взрывного устройства, сброшенного с украинского беспилотника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на народную милицию самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Уточняется, что ранения различной степени тяжести получила 67-летняя жительница в населенном пункте Александровское, который атаковали украинские военные

