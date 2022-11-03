Володин: Украинские власти ведут страну к полному исчезновению
Киевские власти ведут Украину к полному исчезновению, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Володин, после государственного переворота в 2014 году Украина «потеряла суверенитет» и «стала колонией США», пишет Ura.ru.
«За это время из Украины бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.
По словам Володина, Украина «разворована», ее промышленный потенциал утрачен, в стране господствует коррупция, а интересы народа не учитываются. Как отметил политик, украинцы — «расходный материал» для США и Евросоюза: конфликт на территории страны ежедневно уносит сотни жизней, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru