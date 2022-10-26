Володин назвал Украину колонией США
Украина потеряла способность существовать как государство, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По мнению председателя нижней палаты парламента, Украина стала полностью несамостоятельна.
«Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — написал Володин.
Кроме того, политик заявил, что украинская экономика потерпела крах, пишет Ura.ru. Как отметил Володин, финансовая система страны разрушена, Киев не может выполнять социальные обязательства перед своими гражданами. При этом количество долгов Украины растет, отмечает «Свободная пресса».
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