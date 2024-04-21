Володин указал на последствия для Украины выделения ей помощи от США
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Киеву придется воевать до последнего украинца и похоронить экономику страны после того, как конгресс США принял решение выделить дополнительную финансовую помощь Украине.
«Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего», — написал он в Telegram 21 апреля.
Володин также обратил внимание на то, что выделенные средства получат в первую очередь американские компании. А те деньги, которые дойдут до Украины, Киев должен будет вернуть. Это станет долговой кабалой, из которой не выбраться, пишет Володин.
По его мнению, американская помощь не изменит обстановку на поле боя, а Украина потерпит поражение.
Накануне большинство членов палаты представителей конгресса США поддержали законопроект о выделении Киеву почти 60,84 миллиарда долларов. Из них 23,2 миллиарда планируется направить на восполнение вооружений на складах Пентагона, которые передают Киеву. Еще 13,8 миллиарда выделят на закупку оружия, а 11,3 миллиарда направят на выполнение «текущих военных операций США в регионе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru