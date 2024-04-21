Володин указал на последствия для Украины выделения ей помощи от США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Киеву придется воевать до последнего украинца и похоронить экономику страны после того, как конгресс США принял решение выделить дополнительную финансовую помощь Украине.

США выделит Украине военную помощь почти на 61 миллиард долларов

«Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего», — написал он в Telegram 21 апреля.

Володин также обратил внимание на то, что выделенные средства получат в первую очередь американские компании. А те деньги, которые дойдут до Украины, Киев должен будет вернуть. Это станет долговой кабалой, из которой не выбраться, пишет Володин.

По его мнению, американская помощь не изменит обстановку на поле боя, а Украина потерпит поражение.

Накануне большинство членов палаты представителей конгресса США поддержали законопроект о выделении Киеву почти 60,84 миллиарда долларов. Из них 23,2 миллиарда планируется направить на восполнение вооружений на складах Пентагона, которые передают Киеву. Еще 13,8 миллиарда выделят на закупку оружия, а 11,3 миллиарда направят на выполнение «текущих военных операций США в регионе».



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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