Володин указал на последствия для Украины выделения ей помощи от США

«Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего», — написал он в Telegram 21 апреля.

Володин также обратил внимание на то, что выделенные средства получат в первую очередь американские компании. А те деньги, которые дойдут до Украины, Киев должен будет вернуть. Это станет долговой кабалой, из которой не выбраться, пишет Володин.



По его мнению, американская помощь не изменит обстановку на поле боя, а Украина потерпит поражение.

Накануне большинство членов палаты представителей конгресса США поддержали законопроект о выделении Киеву почти 60,84 миллиарда долларов. Из них 23,2 миллиарда планируется направить на восполнение вооружений на складах Пентагона, которые передают Киеву. Еще 13,8 миллиарда выделят на закупку оружия, а 11,3 миллиарда направят на выполнение «текущих военных операций США в регионе».





