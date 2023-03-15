Володин связал американский банковский кризис с Чубайсом
В американском банковском кризисе может быть замешан экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, которого «специально выпустили из России, чтобы все там развалить». Об этом в шутку заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты парламента, сообщило агентство ТАСС.
В присутствии министра энергетики Николая Шульгинова Володин предположил, что российского сетевое хозяйство было разобрано из-за реформ, проведенных Чубайсом.
Ранее экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян заявил НСН, что не стоит драматизировать банкротство американского банка Silicon Valley Bank, это событие не повлекло за собой никаких глобальных последствий.
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