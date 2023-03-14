Экономист: Крах двух банков в США не повторит кризис 2008 года

Ранее французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что финансовый кризис, который случится после краха крупных западных банков, может привести к третьей мировой войне. Он увидел признаки «развала» в Crédit Suisse, парижской фондовой бирже, а также предрек крах американскому банку Western Alliance.

«Я не вижу здесь никаких драматичных событий. Рухнул банк, который финансировал стартапы. По активам это небольшой банк. То, что с ним произошло, и последовавшая паника в банковской сфере, объясняется повышением ключевой ставки, ростом стоимости облигаций и выплат по ним, что снизило ликвидность банков, особенно небольших. У них просто не стало денег, и люди начали эти деньги изымать», - сказал Супян.

Он отметил, что западная экономика продолжает функционировать на прежнем уровне, несмотря на банкротство Silicon Balley Bank.

«Мы видим, что никаких кардинальных изменений эта ситуация не повлекла за собой ни на биржах, ничего не рухнуло, все остается в прежнем диапазоне. Деньги получат все вкладчики», - добавил он.

Собеседник провел параллели с финансовым кризисом в 2008 году, когда Россия пострадала, будучи крупным заемщиком на западном рынке капиталом.

«Россия тогда была огромным заемщиком на рынке капиталов на Западе, потому что свои кредиты были гораздо дороже, чем зарубежные. И когда зарубежные банки лопнули, они не стали проводить реструктуризацию наших долгов. И российские компании оказались тогда в очень трудной ситуации – надо было погашать долги, их не реструктуризовали, и единственное, что тогда спасло наши предприятия – наш резервный фонд. Сейчас совершенно иная степень интеграции западной экономики – никаких кредитов на Западе мы не получаем», - заключил собеседник.

Ранее экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин в разговоре с НСН исключил вероятность «набегов вкладчиков» на банки США.

