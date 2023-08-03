Володин: США, Британия и Франция должны компенсировать ущерб странам Африки

Как отметил политик, благополучие Штатов и ряда крупных европейских стран во многом основано на «грабеже и угнетении» африканских народов. Так, занимаясь работорговлей, западные страны перевезли только в США около 15 млн человек, ставших рабами, пишет Свободная пресса.

«Эти депортации обескровили Африку. <...> Время идет, но колониальные интересы США и ряда западных стран никуда не исчезли. Меняются только методы. США, Британия и Франция продолжают опустошать африканские месторождения золота, платины, урана, критических минералов и редкоземельных металлов», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Как отметил спикер Госдумы, для Запада африканские страны являются лишь источником сырьевых ресурсов, пишет RT. Из-за неоколониального влияния многие государства континента на протяжении десятков лет имеют нулевой или отрицательный экономический рост. Это ведет страны Африки к нищете и потере суверенитета. Политик призвал ООН рассмотреть вопрос компенсации ущерба народам континента, подчеркнув, что Африка имеет право на возмещение и самостоятельное управление своими богатствами.

