Володин: США, Британия и Франция должны компенсировать ущерб странам Африки
ООН должна рассмотреть вопрос компенсации странам Африки со стороны США, Великобритании и Франции за ущерб, нанесенный ими за период колониализма. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил политик, благополучие Штатов и ряда крупных европейских стран во многом основано на «грабеже и угнетении» африканских народов. Так, занимаясь работорговлей, западные страны перевезли только в США около 15 млн человек, ставших рабами, пишет Свободная пресса.
«Эти депортации обескровили Африку. <...> Время идет, но колониальные интересы США и ряда западных стран никуда не исчезли. Меняются только методы. США, Британия и Франция продолжают опустошать африканские месторождения золота, платины, урана, критических минералов и редкоземельных металлов», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Как отметил спикер Госдумы, для Запада африканские страны являются лишь источником сырьевых ресурсов, пишет RT. Из-за неоколониального влияния многие государства континента на протяжении десятков лет имеют нулевой или отрицательный экономический рост. Это ведет страны Африки к нищете и потере суверенитета. Политик призвал ООН рассмотреть вопрос компенсации ущерба народам континента, подчеркнув, что Африка имеет право на возмещение и самостоятельное управление своими богатствами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru