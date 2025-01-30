«Престиж и трудоустройство»: Почти 50% трудовых мигрантов хотели бы работать в полиции
Трудовые мигранты видят престиж в профессии полицейского, сказал НСН Андрей Кладов.
Опрос, проведенный платформой «Мигрант Сервис» по запросу НСН, показал, что 46% трудовых мигрантов хотят работать в полиции.
В Госдуму ранее внесли законопроект, согласно которому мигранты могут устроиться на работу в полиции только через 10 лет после получения гражданства России. В пояснительной записке указано, что в настоящее время в России действует простой порядок получения гражданства России, которым пользуются недобросовестные иностранцы.
Как отметил директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов, мигранты стремятся к трудоустройству и видят престиж в профессии полицейского.
Из опроса также следует, что 40% респондентов не хотели бы работать в органах, а 14% опрошенных затруднились дать ответ. Всего в опросе приняло участие 3413 человек.
Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин заявил НСН, что мигранты должны получать право работать в полиции только спустя 15 лет с момента получения гражданства РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru