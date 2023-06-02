Песков: отношения России и Польши находятся на нулевом или даже отрицательном уровне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Польши «богатая история отношений», сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время эти отношения находятся на нулевой или даже отрицательной отметке.
Он также напомнил, что в течение продолжительного времени Польша была частью Российского государства, а в остальное - вредила ему.
«Вела с нами войны, поддерживала тех, кто с нами ведёт войны и так далее», - указал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Польша превратилась во враждебное государство, которое вмешивается в дела другой страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru