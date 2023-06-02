Песков: отношения России и Польши находятся на нулевом или даже отрицательном уровне

По его словам, в настоящее время эти отношения находятся на нулевой или даже отрицательной отметке.

Он также напомнил, что в течение продолжительного времени Польша была частью Российского государства, а в остальное - вредила ему.

«Вела с нами войны, поддерживала тех, кто с нами ведёт войны и так далее», - указал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Польша превратилась во враждебное государство, которое вмешивается в дела другой страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

