СМИ: существует риск гражданской войны в Польше из-за закона о «влиянии России»
31 мая 202306:25
В Польше существует риск гражданской войны из-за комиссии по изучению «влияния России», сообщает Politico.
По данным издания, президент Анджей Дуда под предлогом «искоренения агентов Кремля» способен использовать комиссию для преследования своих политических оппонентов, среди которых бывший глава правительства Дональд Туск. Это грозит гражданской войной, говорится в статье.
Ранее в США выразили озабоченность из-за комиссии Польши по изучению влияния РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru