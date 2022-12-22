В США Сенат проголосовал за изъятие активов российских предпринимателей в пользу Украины

Сенат Конгресса США проголосовал за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год инициативы, позволяющей изымать замороженные в результате санкций активы российских предпринимателей для их передачи Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста телеканала «Си-спэн» Крейга Каплана.

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«Сенат единогласно одобрил поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи», - написал в Twitter Каплан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры в случае конфискации российских активов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:УкраинаРоссиянеПредпринимателиСенат США
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