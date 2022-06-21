Володин ответил готовым «воевать лопатами» властям Украины
Ситуация на Украине для киевских властей — «телевизионное шоу», и они «разбегутся» после прекращения поставок оружия и бойцов из стран Запада. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о намерении «воевать лопатами», продолжая противостояние с Россией, если Запад прекратит поставлять в страну вооружение, напоминает Газета.ру.
«Для вас сегодняшняя ситуация на Украине — очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки — впервые в жизни — лопату, то только для того, чтобы попозировать», — написал Володин в своем Telegram-канале, комментируя заявление украинского министра.
Председатель Госдумы подчеркнул, что украинские власти хранят деньги в банках за рубежом, а их семьи находятся за пределами страны, пишет РИА ФАН. Поэтому, считает Володин, киевская верхушка «в течение суток разбежится», как только Запад прекратит поставлять оружие и направлять наемников.
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