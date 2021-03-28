Володин рассказал об истинной причине введения антироссийских санкций
Западные экономические санкции против России введены, чтобы остановить развитие нашей страны и нанести удар по конкурентоспособности РФ, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах. Глядя на это, понимаешь, что все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться. Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности», - написал Володин в Telegram-канале.
Володин, посмотрев победное выступление российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию, признался, что испытал чувство гордости за нашу страну.
Он также отметил, что эффективную политическую систему России западные партнеры обвиняют в недемократических решениях, несоблюдении стандартов, которым сами не следуют, что показали прошедшие выборы в США.
«Примеры можно продолжать. Совершенно очевидно: любые наши победы и успехи будут блокироваться, будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое, с целью остановить развитие России ... в ситуации с нечестной конкуренцией, вызовы, с которыми сталкивается Россия, нас делают сильнее, если мы их преодолеваем. А другого пути в этой ситуации у нас просто нет», - отметил Володин.
В четверг ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН сказал, что американские санкции привели к росту доли российской нефти на американском рынке топлива.
«Американцы этой ситуацией показывают абсурдность своих санкций – они вводили секторальные санкции против российской нефтяной промышленности и запрещали поставлять оборудование для добычи нефти, а теперь сами же ее покупают», - отметил он.
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