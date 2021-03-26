Financial Times сообщила о двух подходах США к антироссийским санкциям
В администрации США сформировались две группировки, которые по-разному подходят к вопросу новых санкций против России, приводит РИА Новости сообщение газеты Financial Times.
Первая группа настаивает на введении жестких санкций, вторая опасается, что они не будут эффективны и при этом создадут проблемы в отношениях с союзниками США.
При этом президент США Джо Байден, риторика которого скорее близка к сторонникам жесткой линии, вряд ли пойдет на ее реализацию и ограничится введением санкций против ряда чиновников не первого ряда, прогнозирует издание.
В четверг ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН сказал, что американские санкции привели к росту доли российской нефти на американском рынке топлива.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 221 / сут.
Умерли
96 612+393 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 881 / сут.
- Соцпенсии в России проиндексируют на 3,4% с 1 апреля
- Погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий
- Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам
- Роспотребнадзор рассказал о трех линиях защиты вакцины «ЭпиВакКорона»
- Financial Times сообщила о двух подходах США к антироссийским санкциям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru