Financial Times сообщила о двух подходах США к антироссийским санкциям

В администрации США сформировались две группировки, которые по-разному подходят к вопросу новых санкций против России, приводит РИА Новости сообщение газеты Financial Times.

Первая группа настаивает на введении жестких санкций, вторая опасается, что они не будут эффективны и при этом создадут проблемы в отношениях с союзниками США.

При этом президент США Джо Байден, риторика которого скорее близка к сторонникам жесткой линии, вряд ли пойдет на ее реализацию и ограничится введением санкций против ряда чиновников не первого ряда, прогнозирует издание.

В четверг ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН сказал, что американские санкции привели к росту доли российской нефти на американском рынке топлива.



