Володин рассказал о сделавших прививку от COVID-19 в Госдуме

Ранее председатель нижней палаты сообщил, что сам привился против COVID-19. По его словам, он перенес вакцинацию легко.

По словам Володина, коронавирусом переболело более трети депутатов, а количество сделавших прививку растет.

Владимир Жириновский в октябре назвал самым эффективным способом борьбы с коронавирусом прививку, сообщает телеканал «360».

