Володин рассказал о сделавших прививку от COVID-19 в Госдуме
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он также отметил, что глава «Справедливой России» коронавирусом переболел. При этом, по словам Володина, пока «стойко держится» вице-спикер Госдумы Петр Толстой, которому предстоит рабочий визит в Европу, где ситуация с заболеваемостью хуже.
Ранее председатель нижней палаты сообщил, что сам привился против COVID-19. По его словам, он перенес вакцинацию легко.
По словам Володина, коронавирусом переболело более трети депутатов, а количество сделавших прививку растет.
Владимир Жириновский в октябре назвал самым эффективным способом борьбы с коронавирусом прививку, сообщает телеканал «360».
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