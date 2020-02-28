Володин рассказал о самом важном законе из принятых Госдумой в феврале
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает самым важным законом, из тех, которые были приняты в феврале, проект о расширении программы материнского капитала. По его словам, этот законопроект очень ждали люди. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт нижней палаты.
Председатель Госдумы отметил, что процедура получения помощи стала максимально простой и оперативной.
20 декабря проект закона о расширении программы материнского капитала, предложенного президентом Владимиром Путиным, был одобрен Госдумой. Согласно документу, программа маткапитала продлевается до 31 декабря 2026 года. Кроме того, выплаты предусматривают уже при рождении первого ребенка.
С 1 января 2020 года при рождении первого ребенка или его усыновлении семье полагается выплата в размере 466 617 рублей.
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