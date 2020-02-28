Володин рассказал о самом важном законе из принятых Госдумой в феврале

20 декабря проект закона о расширении программы материнского капитала, предложенного президентом Владимиром Путиным, был одобрен Госдумой. Согласно документу, программа маткапитала продлевается до 31 декабря 2026 года. Кроме того, выплаты предусматривают уже при рождении первого ребенка.

С 1 января 2020 года при рождении первого ребенка или его усыновлении семье полагается выплата в размере 466 617 рублей.

