Минтруд упростит получение маткапитала и выплат на детей

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил об упрощении процедуры получения материнского капитала и выплат на детей. Он заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут по заявления. Материнский капитал будет предоставляться без заявления, только на основании записи в органах ЗАГС.

Об этом Котяков сообщил на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС. Что касается назначение маткапитала, что предполагается отменить требование справки о месте регистрации гражданина.

Для этого, по словам министра, потребуется организовать полное электронное взаимодействие органов соцзащиты регионов с территориальными органами, которые предоставляют необходимую информацию, в том числе налоговой службы, отмечает RT.

При этом Котяков уточнил, что документы о регистрации гражданина будут нужны в тот момент, когда он захочет воспользоваться средствами материнского капитала. Министр подчеркнул, что данное решение будет реализовано уже в текущем году.

В Госдуму внесены поправки, связанные с использованием маткапитала. Сумму в размере 466 тыс. 617 рублей получат семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок. За второго ребёнка полагается материнский капитал в размере 616 тыс. 617 рублей.

Глава Минтруда также обозначил наиболее острые проблемы в России, отмечают argumenti.ru. По словам министра, это бедность населения и падение рождаемости.

