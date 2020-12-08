Володин рассказал о числе больных коронавирусом депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в начала пандемии коронавирусом переболело 144 депутата.

По его словам, на данный момент на больничной койке находится 15 парламентариев.

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За последние сутки в России 26 097 человек заразились коронавирусом. Это на две тысячи меньше, чем днем ранее. Число новый случаев практически сравнялось с числом выздоровевших, передает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусГосдума
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