Володин рассказал о числе больных коронавирусом депутатов
8 декабря 202012:41
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в начала пандемии коронавирусом переболело 144 депутата.
По его словам, на данный момент на больничной койке находится 15 парламентариев.
За последние сутки в России 26 097 человек заразились коронавирусом. Это на две тысячи меньше, чем днем ранее. Число новый случаев практически сравнялось с числом выздоровевших, передает Ura.ru.
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8 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru