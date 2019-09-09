Политолог: Мосгордума не станет площадкой для майданных политиков
Генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков в беседе с НСН объяснил, почему новый состав МГД не будет способствовать оппозиции.
На выборах в Московскую городскую думу представители оппозиции получили порядка 20 из 45 мест. Среди них – 13 представителей КПРФ, по три кандидата от партии «Яблоко» и «Справедливой России». Число самовыдвиженцев в новом составе МГД, которые являются действующими депутатами фракции «Единой России», составило девять человек.
Собеседник НСН генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков заявил, что, несмотря на высокий процент оппозиционных депутатов в составе МГД, ожидать инициирования майдана от такой думы не стоит.
«Московская городская дума не сможет стать площадкой для оппозиции. Та оппозиция, которая победила в МГД, это сметающая победа КПРФ. Она является главной оппозиционной системной партией, которая не может быть площадкой для организации майдана и прочих таких вещей. Майданных кандидатов так таковых, видимо, три человека – кандидаты от партии «Яблоко». И, пожалуй, юная поклонница ЛГБТ, которая будет девочкой для политического битья, на ней будут отыгрываться», - считает политолог.
Он также отметил, что «умное голосование» не принесло прибавки оппозиции. Явка 8 сентября 2019 года в Москве оказалась меньше (22%), чем в 2014 году, по словам Маркова.
«В прошлый раз Навальный агитировал за бойкот, а в этот раз за «умное голосование», а явка оказалась меньше. Отчасти это связано, наверное, с тем, что не так натягивали административным ресурсом явку. Но все-равно, ни какого серьезного сдвига в сторону оппозиции в Москве не произошло», - считает политолог.
Касательно прогнозов на выборы в Государственную думу в 2021 году, собеседник НСН отметил, что прошедшие выборы в Мосгордуму показали, что «оппозиция в Москве в лице КПРФ получит большое количество голосов».
«В целом, думаю, власть постарается сохранить барьеры, чтобы не пускать майдановскую оппозицию, в которой очень много финансовых ресурсов с Запада, и пойдет с такими же протестами, недовольствами, не высокой явкой как в этом году, но с сохранением лидерства партии власти», - заключил генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков.
В Единый день голосования выборы проходили на территории всей страны – во всех 85 субъектах РФ. Россияне выбирали губернаторов, составы региональных парламентов и представителей в Госдуму от четырех одномандатных округов.
Несмотря на результаты в Хабаровской крае, где победу одержала ЛДПР, и московские результаты, главным достижением всей выборной компании, Сергей Марков назвал выход «Единой России» из кризиса.
«В целом, можно сказать, что результат выборов лучше, чем ожидался. Главный результат в том, что партия власти вышла из кризиса. Это будет интерпретировано как временный кризис, связанный с болезненной пенсионной реформой. Я не совсем уверен, что это так. Я думаю, что кризис пенсионной реформы не ушел, а отошел в основание и связан он не с пенсионной реформой, а со снижением доверия – то, как она проводилась. Но победа ЕР очевидна», - отметил собеседник НСН.
Среди «типов победы «Единой России» на выборах 2019 года Сергей Марков отметил – убедительную победу в первом туре, когда как в прошлые выборы ЕР проигрывала даже во вторых турах и победу Александра Беглова в Санкт-Петербурге.
«Есть несколько типов победы ЕР. Первая- убедительная победа в первом туре, при том что на прошлых выборах были и поражения в результате вторых туров. Сейчас этого нет. Поэтому по России это достаточно убедительная победа. Еще одна значительная победа – ключевые выборы губернатора не в малозначимую городскую думу, а в Санкт-Петербурге. Где на пост губернатора шел такой хороший, правильный пожилой технократ. Но у Беглова явно был недостаток популизма и молодой энергичности, харизмы. Но, несмотря на это, партия власти напряглась и смогла спокойно, без конфликтов, без скандалов взять уверенное первенство в первом туре», - прокомментировал Марков в эфире НСН, отметив, что единственным скандалом было снятие кандидата Владимира Бортко, но «там нет прямой тропинки к партии власти, что она его сняла».
Ранее руководитель «Политической экспертной группы» рассказал НСН, почему прошедшие в России выборы обошлись без сенсаций и чего ждать дальше.
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