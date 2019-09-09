Политолог: Мосгордума не станет площадкой для майданных политиков

Собеседник НСН генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков заявил, что, несмотря на высокий процент оппозиционных депутатов в составе МГД, ожидать инициирования майдана от такой думы не стоит.

«Московская городская дума не сможет стать площадкой для оппозиции. Та оппозиция, которая победила в МГД, это сметающая победа КПРФ. Она является главной оппозиционной системной партией, которая не может быть площадкой для организации майдана и прочих таких вещей. Майданных кандидатов так таковых, видимо, три человека – кандидаты от партии «Яблоко». И, пожалуй, юная поклонница ЛГБТ, которая будет девочкой для политического битья, на ней будут отыгрываться», - считает политолог.

Он также отметил, что «умное голосование» не принесло прибавки оппозиции. Явка 8 сентября 2019 года в Москве оказалась меньше (22%), чем в 2014 году, по словам Маркова.

«В прошлый раз Навальный агитировал за бойкот, а в этот раз за «умное голосование», а явка оказалась меньше. Отчасти это связано, наверное, с тем, что не так натягивали административным ресурсом явку. Но все-равно, ни какого серьезного сдвига в сторону оппозиции в Москве не произошло», - считает политолог.

Касательно прогнозов на выборы в Государственную думу в 2021 году, собеседник НСН отметил, что прошедшие выборы в Мосгордуму показали, что «оппозиция в Москве в лице КПРФ получит большое количество голосов».

«В целом, думаю, власть постарается сохранить барьеры, чтобы не пускать майдановскую оппозицию, в которой очень много финансовых ресурсов с Запада, и пойдет с такими же протестами, недовольствами, не высокой явкой как в этом году, но с сохранением лидерства партии власти», - заключил генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков.

В Единый день голосования выборы проходили на территории всей страны – во всех 85 субъектах РФ. Россияне выбирали губернаторов, составы региональных парламентов и представителей в Госдуму от четырех одномандатных округов.

Несмотря на результаты в Хабаровской крае, где победу одержала ЛДПР, и московские результаты, главным достижением всей выборной компании, Сергей Марков назвал выход «Единой России» из кризиса.

«В целом, можно сказать, что результат выборов лучше, чем ожидался. Главный результат в том, что партия власти вышла из кризиса. Это будет интерпретировано как временный кризис, связанный с болезненной пенсионной реформой. Я не совсем уверен, что это так. Я думаю, что кризис пенсионной реформы не ушел, а отошел в основание и связан он не с пенсионной реформой, а со снижением доверия – то, как она проводилась. Но победа ЕР очевидна», - отметил собеседник НСН.

Среди «типов победы «Единой России» на выборах 2019 года Сергей Марков отметил – убедительную победу в первом туре, когда как в прошлые выборы ЕР проигрывала даже во вторых турах и победу Александра Беглова в Санкт-Петербурге.

«Есть несколько типов победы ЕР. Первая- убедительная победа в первом туре, при том что на прошлых выборах были и поражения в результате вторых туров. Сейчас этого нет. Поэтому по России это достаточно убедительная победа. Еще одна значительная победа – ключевые выборы губернатора не в малозначимую городскую думу, а в Санкт-Петербурге. Где на пост губернатора шел такой хороший, правильный пожилой технократ. Но у Беглова явно был недостаток популизма и молодой энергичности, харизмы. Но, несмотря на это, партия власти напряглась и смогла спокойно, без конфликтов, без скандалов взять уверенное первенство в первом туре», - прокомментировал Марков в эфире НСН, отметив, что единственным скандалом было снятие кандидата Владимира Бортко, но «там нет прямой тропинки к партии власти, что она его сняла».

Ранее руководитель «Политической экспертной группы» рассказал НСН, почему прошедшие в России выборы обошлись без сенсаций и чего ждать дальше.

