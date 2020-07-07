Володин о решении ЕСПЧ: Рашкин должен извиниться

"Если он так переживает за страну и считает себя патриотом, то должен был обратить внимание, что сам документ ЕСПЧ озаглавлен "Рашкин против России". В этом и есть смысл происходящего", - сказал спикер Госдумы, подчеркнув, что решение ЕСПЧ носит политический и ангажированный характер.

Володин выразил несогласие с вынесенным решением суда, добавив, что обвинения Рашкина он воспринял как оскорбление и прямую угрозу.

Ранее в беседе с НСН Рашкин отметил, что доволен решением суда, но не планирует взыскивать с Володина выплаченный ему миллион.



