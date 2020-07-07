Володин о решении ЕСПЧ: Рашкин должен извиниться
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Европейского суда по правам человека по иску против него депутата Валерия Рашкина. По его словам, Рашкин должен извиниться.
Ранее ЕСПЧ обязал власти России выплатить Рашкину 7,8 тыс евро. Решение стало итогом десятилетнего рассмотрения жалобы Рашкина на приговор Ленинского суда Саратова, который обязал его выплатить 1 млн рублей по иску Володина. Он подал в суд на коммуниста после того, как на митинге 7 ноября 2009 года Рашкин обвинил Володина «в преступлениях перед народом и русской нацией».
"Если он так переживает за страну и считает себя патриотом, то должен был обратить внимание, что сам документ ЕСПЧ озаглавлен "Рашкин против России". В этом и есть смысл происходящего", - сказал спикер Госдумы, подчеркнув, что решение ЕСПЧ носит политический и ангажированный характер.
Володин выразил несогласие с вынесенным решением суда, добавив, что обвинения Рашкина он воспринял как оскорбление и прямую угрозу.
Ранее в беседе с НСН Рашкин отметил, что доволен решением суда, но не планирует взыскивать с Володина выплаченный ему миллион.
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