Депутат Рашкин выиграл суд в Страсбурге у спикера Госдумы Володина, но требовать 1 миллион отказался

«К сожалению, наше судопроизводство в РФ несовершенно. У нас очень много неправосудных решений, от этого и авторитет судебной системы очень низкий. Это вынуждает граждан России, меня в том числе, обращаться в Страсбургский международный суд. Должен констатировать, что более справедливо, законно, основательно, подробно идет рассмотрение в Страсбургском суде обращений граждан РФ, потому что здесь [в России] нас не слушают, в том числе и меня, несмотря на то, что я депутат Госдумы.

В Страсбурге решения выносятся в пользу истцов, а здесь больше ссылаются на партию власти, чиновника, президента. Я считаю, что этот институт ЕСПЧ для граждан России необходим, его надо сохранить, потому что в России правды в судах добиться невозможно. Обращения в Страсбург будут, пока наши суды зависимы от исполнительной власти и чиновников», - убежден собеседник НСН.

Стоит отметить, что КПРФ всегда выступает за приоритет национальных законов над международными. Но Рашкин заверил, что его обращение в европейский суд не имеет противоречий с позицией партии.

«Противоречия здесь нет, мы всегда выступаем за приоритет национальных законов над международными. Ведь есть статьи, которые все признают, это касается ратификации международных договоров. Например, нормы по защите политиков, граждан от преследований за высказывания - у нас ратифицированы, внесены в законодательство Российской Федерации, они действуют на территории РФ. Это также как договора по границам, детям, по борьбе с коррупцией, терроризмом. Это же прописано в Конституции и в новых поправках в том числе. Если же договоры не ратифицированы или ратифицированы, но не введены в действующее законодательство, то это и позволяет делать приоритет российского законодательства над международным», - заключил парламентарий.

В своей жалобе в ЕСПЧ Рашкин указывал, что решение Ленинского районного суда Саратова нарушает положение ст. 10 Европейской конвенции по правам человека, в соответствии с которой каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Также он отмечал, что его высказывание не имело конкретной направленности на Володина – он возлагал ответственность за «преступления перед народом» на власть в целом.

Четверо из семи судей ЕСПЧ пришли к выводу, что российский суд не принял мер для соблюдения баланса между правом Володина защитить свою репутацию и правом Рашкина на свободу слова. Также не был учтен контекст высказывания депутата от КПРФ и роль сторон как политических субъектов. Сумму, которую обязали Рашкина выплатить Володину, как компенсацию, также в ЕСПЧ посчитали чрезмерной.

