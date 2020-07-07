Депутат Рашкин выиграл суд в Страсбурге у спикера Госдумы Володина, но требовать 1 миллион отказался
Депутат Госдумы от КПРФ в эфире НСН рассказал об итогах своей судебной тяжбы со спикером Госдумы.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину 7,8 тыс евро. Решение стало итогом десятилетнего рассмотрения жалобы Рашкина на приговор Ленинского суда Саратова, который обязал его выплатить 1 млн рублей по иску Вячеслава Володина - ныне спикера Госдумы. Он подал в суд на коммуниста после того, как на митинге 7 ноября 2009 года Рашкин обвинил Володина «в преступлениях перед народом и русской нацией».
В беседе с НСН Валерий Рашкин отметил, что доволен решением суда, но не планирует взыскивать с Володина выплаченный ему миллион.
«Меня как политика, как гражданина, конечно, удовлетворило решение ЕСПЧ, потому что выслушали. Пусть и прошло 10 лет, но в течение этого срока неоднократно рассматривалось дело, добавлялось, спрашивали комментарии, аргументы. Все стороны были услышаны – и моя, и Володина, и сторона государства, суда. Я изначально не подавал в ЕСПЧ на возврат 1 млн рублей, который у меня выиграл в суде Володин. Я понимал, что не Володин его будет возвращать, а будут деньги из государства возвращаться – таков порядок. А государство - это мои избиратели, поэтому я доказал свою правоту и потребовал вернуть мне только издержки [на адвокатов], которые имел, ведя этот иск в Страсбурге», - рассказал НСН Рашкин.
По его мнению, в России невозможно добиться справедливого суда, поэтому он призвал россиян не пренебрегать возможностями ЕСПЧ.
«К сожалению, наше судопроизводство в РФ несовершенно. У нас очень много неправосудных решений, от этого и авторитет судебной системы очень низкий. Это вынуждает граждан России, меня в том числе, обращаться в Страсбургский международный суд. Должен констатировать, что более справедливо, законно, основательно, подробно идет рассмотрение в Страсбургском суде обращений граждан РФ, потому что здесь [в России] нас не слушают, в том числе и меня, несмотря на то, что я депутат Госдумы.
В Страсбурге решения выносятся в пользу истцов, а здесь больше ссылаются на партию власти, чиновника, президента. Я считаю, что этот институт ЕСПЧ для граждан России необходим, его надо сохранить, потому что в России правды в судах добиться невозможно. Обращения в Страсбург будут, пока наши суды зависимы от исполнительной власти и чиновников», - убежден собеседник НСН.
Стоит отметить, что КПРФ всегда выступает за приоритет национальных законов над международными. Но Рашкин заверил, что его обращение в европейский суд не имеет противоречий с позицией партии.
«Противоречия здесь нет, мы всегда выступаем за приоритет национальных законов над международными. Ведь есть статьи, которые все признают, это касается ратификации международных договоров. Например, нормы по защите политиков, граждан от преследований за высказывания - у нас ратифицированы, внесены в законодательство Российской Федерации, они действуют на территории РФ. Это также как договора по границам, детям, по борьбе с коррупцией, терроризмом. Это же прописано в Конституции и в новых поправках в том числе. Если же договоры не ратифицированы или ратифицированы, но не введены в действующее законодательство, то это и позволяет делать приоритет российского законодательства над международным», - заключил парламентарий.
В своей жалобе в ЕСПЧ Рашкин указывал, что решение Ленинского районного суда Саратова нарушает положение ст. 10 Европейской конвенции по правам человека, в соответствии с которой каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Также он отмечал, что его высказывание не имело конкретной направленности на Володина – он возлагал ответственность за «преступления перед народом» на власть в целом.
Четверо из семи судей ЕСПЧ пришли к выводу, что российский суд не принял мер для соблюдения баланса между правом Володина защитить свою репутацию и правом Рашкина на свободу слова. Также не был учтен контекст высказывания депутата от КПРФ и роль сторон как политических субъектов. Сумму, которую обязали Рашкина выплатить Володину, как компенсацию, также в ЕСПЧ посчитали чрезмерной.
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