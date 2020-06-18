Володин поразмыслил о будущем России без Путина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какой он видит Россию после окончания президентских полномочий президента Владимира Путина. Своими мыслями он поделился в интервью сайту Газета.ру.
Председатель Думы отметил, что если говорить о «сильной России», то «после Путина будет Путин». «Все то, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил», - сказал Володин.
Собеседник издания также выразил уверенность, что новый лидер страны будет выстраивать политику, опираясь на заложенный Путиным «фундамент».
«Это значит, что после Путина будет Путин, будет продолжатель всего того, что он сейчас сделал и создал», - добавил председатель парламента.
Отметим, что в марте этого года Володин заявил, что главное преимущество России — это не газ и нефть, а Владимир Путин.
Володин занимает должность председателя Государственной Думы с октября 2016 года, ранее он занимал посты первого замглавы администрации президента России и руководителя аппарата правительства.
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