СМИ: Краболовы попросили Путина вернуть им «исторический» объем промысла
Российские краболовы в сегменте малого и среднего бизнеса попросили президента Владимира Путина вернуть им «исторический» объем промысла, пишет РБК. Письмо было направлено и в органы государственной власти.
Компании жалуются, что после распределения квот добычи на аукционах им ничего не достается, все забирают крупные игроки. Предприятия просят увеличить разрешенные объемы добычи.
По данным издания, небольшие предприятия потеряли от 54% до 85% объемов добычи в 2024 году.
В конце января Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края два иска о взыскании 376 млрд рублей с крупнейших добытчиков краба, по делу проходят как минимум 30 ответчиков. Все фигуранты так или иначе связаны с компаниями, которые занимаются добычей краба на Дальнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru