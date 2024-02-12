СМИ: Краболовы попросили Путина вернуть им «исторический» объем промысла

Российские краболовы в сегменте малого и среднего бизнеса попросили президента Владимира Путина вернуть им «исторический» объем промысла, пишет РБК. Письмо было направлено и в органы государственной власти.

Компании жалуются, что после распределения квот добычи на аукционах им ничего не достается, все забирают крупные игроки. Предприятия просят увеличить разрешенные объемы добычи.

Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 14%

По данным издания, небольшие предприятия потеряли от 54% до 85% объемов добычи в 2024 году.

В конце января Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края два иска о взыскании 376 млрд рублей с крупнейших добытчиков краба, по делу проходят как минимум 30 ответчиков. Все фигуранты так или иначе связаны с компаниями, которые занимаются добычей краба на Дальнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Средний И Малый БизнесВладимир ПутинРыбаки

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