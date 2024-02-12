СМИ: Краболовы попросили Путина вернуть им «исторический» объем промысла

Российские краболовы в сегменте малого и среднего бизнеса попросили президента Владимира Путина вернуть им «исторический» объем промысла, пишет РБК. Письмо было направлено и в органы государственной власти.

Компании жалуются, что после распределения квот добычи на аукционах им ничего не достается, все забирают крупные игроки. Предприятия просят увеличить разрешенные объемы добычи.