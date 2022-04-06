Володин: Прощание с Жириновским пройдет 8 апреля

Прощание с основателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским пройдет 8 апреля. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, церемония состоится в Колонном зале Дома Союзов.

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Ранее СМИ сообщили, что Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, где покоятся его родственники. Исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий добавил, что отпевание политика проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

6 апреля Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

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ТЕГИ:ПрощаниеВячеслав ВолодинГосдумаЛДПРВладимир Жириновский
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