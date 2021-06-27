Володин прокомментировал последствия инцидента с британским эсминцем у Крыма
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предупредил о последствиях, которые могут повлечь провокации, как инцидент с проходом британского эсминца Defender у Крыма.
По мнению председателя Госдумы РФ, когда дело касается ядерных держав, подобное положение дел ставит под угрозу мир и глобальную безопасность.
«Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий. Кроме позора тех, кто планировал эту операцию. А последствия могли быть страшными. Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом», - отметил Володин в Telegram-канале.
Парламентарий также призвал международные организации призвать ответственных за авантюру.
«Было бы правильно международным организациям - ООН, ОБСЕ, да и ПАСЕ с Европарламентом - осудить действия властей Великобритании и призвать к ответственности тех, кто стоит за этой авантюрой», - считает спикер российского парламента.
Однако, не питает иллюзий по поводу действий Запада.
«Если доклады с грифом «совершенно секретно» находят на автобусных остановках, о чем тут говорить…» - написал Вячеслав Володин.
Напомним, британский эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Сторожевой корабль РФ в ответ на вход корабля в российские воды открыл предупредительную стрельбу.
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