Володин прокомментировал последствия инцидента с британским эсминцем у Крыма

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предупредил о последствиях, которые могут повлечь провокации, как инцидент с проходом британского эсминца Defender у Крыма.

По мнению председателя Госдумы РФ, когда дело касается ядерных держав, подобное положение дел ставит под угрозу мир и глобальную безопасность.

«Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий. Кроме позора тех, кто планировал эту операцию. А последствия могли быть страшными. Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом», - отметил Володин в Telegram-канале.