Володин призвал украинок уезжать из страны, чтобы не «отправиться на убой»

Ранее стало известно, что с 1 октября военнообязанным украинкам запретят выезд из страны, пишет РИА ФАН. Женщин будут ставить на военный учет, речи о мобилизации пока не идет, отмечает Ura.ru.

Володин напомнил, что запрет касается в том числе беременных и женщин с малолетними детьми. По мнению политика, такие меры — следствие требования Запада вести противостояние «до последнего украинца».

«Для них и женщины — всего лишь расходный материал. Жена [президента Украины Владимира] Зеленского за границей. Так же, как и жены украинских олигархов. Их, конечно, это нововведение не коснется. Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», — написал Володин в своем Telegram-канале.

