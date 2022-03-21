Володин призвал американский конгресс объявить импичмент Байдену

По его словам, в 2017 году конгрессмены США приняли закон, запрещающий финансирование деятельности батальона «Азов» (запрещён в России), однако в марте 2022 года американский лидер подписал пакет военной помощи Украине, и направляемое Киеву вооружение попадает к неонацистам, включая «Азов».

«Это основание для импичмента Байдену. Он нарушил закон. Если США — правовое государство, других решений быть не может», - подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы РФ добавил, что вина за действия «Азова», проливающего кровь мирных граждан, ложится на президента США и это «вопрос Гаагского трибунала».

Ранее Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину, сообщает RT.