Володин прокомментировал слова Байдена о Путине
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что у американских сенаторов и президента США Джо Байдена случилась истерика.
По его словам, среди причин этому — потери в экономике и рост цен на энергоносители в США и Европе, написал политик в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, Вашингтон столкнулся с тем, что введенные антироссийские санкции не сработали, а граждане России сплотилось вокруг главы государства Владимира Путина. При этом спикер считает, что Украина вышла из-под контроля.
Ранее представитель российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес Владимира Путина.
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