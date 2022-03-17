Володин прокомментировал слова Байдена о Путине

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что у американских сенаторов и президента США Джо Байдена случилась истерика.

Байден назвал Путина «военным преступником»

По его словам, среди причин этому — потери в экономике и рост цен на энергоносители в США и Европе, написал политик в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, Вашингтон столкнулся с тем, что введенные антироссийские санкции не сработали, а граждане России сплотилось вокруг главы государства Владимира Путина. При этом спикер считает, что Украина вышла из-под контроля.

Ранее представитель российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо БайденВячеслав Володин
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