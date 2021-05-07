В Крыму предложили США вернуть Аляску России

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости предложил США вернуть России Аляску.

Так парламентарий прокомментировал публикацию Государственного департамента США с призывом вернуть Украине полный контроль над Крымом.

Гемпель заявил, что Вашингтон распространяет «бестолковые и исторически безграмотные заявления» о возвращении Крыма, исторически территории России, под контроль Киева.

«В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно. А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке — Аляску», — считает Гемпель.

Кроме того, депутат отметил, что заявление Госдепа может быть расценено как вмешательство во внутренние дела РФ и посягательство на территориальную целостность страны.

