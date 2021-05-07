В Крыму предложили США вернуть Аляску России
Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости предложил США вернуть России Аляску.
Так парламентарий прокомментировал публикацию Государственного департамента США с призывом вернуть Украине полный контроль над Крымом.
Гемпель заявил, что Вашингтон распространяет «бестолковые и исторически безграмотные заявления» о возвращении Крыма, исторически территории России, под контроль Киева.
«В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно. А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке — Аляску», — считает Гемпель.
Кроме того, депутат отметил, что заявление Госдепа может быть расценено как вмешательство во внутренние дела РФ и посягательство на территориальную целостность страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 386 / сут.
Умерли
113 тыс.+376 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 022 / сут.
- Рэпер Слава КПСС заявил о решении баллотироваться в Госдуму
- В Крыму предложили США вернуть Аляску России
- СМИ: Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Подмосковье
- В Таиланде введут сбор с иностранных туристов
- Порядка 1 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона» отправили в регионы России
- Вице-премьер Чехии уволил заявившего о планах купить «Спутник V» чиновника
- Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к югу от Австралии
- Байден: Встреча с Путиным состоится в июне
- Народный артист России Владимир Качан умер от коронавируса
- Главы МИД РФ и Перу обсудили борьбу с пандемией COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru