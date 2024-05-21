Володин представит Россию на церемонии прощания с Раиси
21 мая 202414:53
Спикер Госдумы Вячеслав Володин представит Россию на церемонии прощания с иранским лидером Эбрахимом Раиси, погибшим в авиакатастрофе. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя президента России Дмитрия Пескова.
По его словам, церемония прощания состоится 22 мая. Делегация во главе с Володиным отправляется в Иран в этот же день.
Ранее сообщалось, что гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть внутри республики.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru