Володин предложил запретить финансирование «поливающих грязью» Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у россиян, следует ли запретить тем, кто допускает антироссийские высказывания, получать средства из источников в РФ. Политик запустил соответствующий опрос в своем Telegram-канале.
«Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан», — отметил Володин.
Председатель Госдумы предложил подписчикам высказать свое мнение о введении для «негодяев» запрета на получение денег «за рекламу, авторские права и т.д.» в России. За ограничения выступили 94% проголосовавших, против — 4%, еще 2% читателей выбрали вариант «все равно».
В опросе приняли участие 23,5 тысячи человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru