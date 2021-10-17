Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира
По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, следует ввести процедуру отзыва Нобелевской премия мира, если станет известно о том, что ее обладатели нарушают права и свободы человека. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, «когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет», ее вручают за реальные достижения. Однако, обладателями Нобелевской премии мира становились политики, которые причинили урон своим странам. Так, правление обладателя награды, экс-президента СССР Михаила Горбачева «привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР». Правительство лауреата из Мьянмы Аун Сан Су Чжи позже обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа. Получивший премию мира нобелевского комитета экс-президент США Барак Обама развязал «арабскую весну», хнул конфликт в Сирии и т. д.
«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», - отметил Вячеслав Володин.
Ранее в правительстве Российской Федерации поздравили главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. «Это достойная оценка его таланта, высокого профессионализма, верности убеждениям и, что важно, человеческих качеств», - прокомментировал событие пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
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