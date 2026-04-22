В Воронежской области обнаружили банду из участников СВО, занимавшихся похищением людей

Они являются фигурантами уголовного дела о похищении людей и вымогательстве. Всего задержаны семь человек. Самому младшему из группы - 22 года, старшему — 37, трое из них ранее были судимы.

По версии следственных органов, преступная группа действовала в 2025 году в городе Россошь. Злоумышленники с применением насилия похитили 17-летнего подростка, затем женщину. Молодой человек ради освобождения отдал им некое имущество, а женщина — 100 тыс. рублей. После этого потерпевших отпустили.

Преступную деятельность раскрыли, проведя более 20 обысков в Воронежской и Ульяновской областях. В настоящее время следователи проверяют причастность группы к другим преступлениям, включая избиения и вымогательства в особо крупных размерах.

