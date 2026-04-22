Путин призвал помочь с восстановлением неоформленного жилья в Дагестане
В Дагестане жителям, дома которых были повреждены из-за наводнений, нужно помочь, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, это необходимо делать, даже если недвижимость была построена без должного оформления. В будущем нужно сделать все, чтобы дома оформлялись надлежащим образом. «Однако речь зачастую идет о единственном жилье людей, и даже если оно было построено с нарушениями нормативных документов, отказывать им в помощи нельзя», - указал глава государства.
Он призвал найти для этого нормативные и правовые решения. Аналогичное распоряжение дано федеральным органам власти. Путин указал на важность оперативного обследования пострадавших от стихии территорий и своевременного принятия решений по восстановлению.
Ранее стало известно, что в Дагестане определили первые участки под строительство домов для жителей поселка Мамедкала в Дербентском районе региона, которые лишились жилья из-за паводка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
