У иностранцев падает популярность российского гражданства
Популярность российского гражданства у иностранцев существенно упала, сообщает «Коммерсант».
В 2025 году гражданство РФ получили 152,4 тыс. иностранцев. Это на 27,1% меньше, чем годом ранее. Общее количество легально находящихся в стране иностранных граждан за год сократилось на 8,6%. В настоящее время их насчитывается 5,7 млн человек.
При этом количество правонарушений среди мигрантов превысило 1 млн, что на 8,5% больше, чем в 2024 году. Чаще всего иностранцев наказывали за нарушения правил въезда или режима пребывания.
Количество уголовных дел, связанных с незаконной легализацией мигрантов, растет, в стране сотни тысяч приезжих получили гражданство незаконно, заявил НСН председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов.
Горячие новости
