Володин отправится с официальными визитами на Кубу и в Никарагуа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит с официальными визитами Кубу и Никарагуа, планируется, что спикер проведет ряд встреч с руководством и парламентами республик. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

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Поездки Володина намечены на 23 и 24 февраля.

«В ходе визитов будут обсуждаться вопросы сотрудничества между нашими странами, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога», — уточняет пресс-служба.

Кроме того, 24 февраля спикер Госдумы выступит на заседании Национальной ассамблеи Никарагуа.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:КубаНикарагуаВизитВячеслав Володин
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