Володин отправится с официальными визитами на Кубу и в Никарагуа
Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит с официальными визитами Кубу и Никарагуа, планируется, что спикер проведет ряд встреч с руководством и парламентами республик. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
Поездки Володина намечены на 23 и 24 февраля.
«В ходе визитов будут обсуждаться вопросы сотрудничества между нашими странами, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога», — уточняет пресс-служба.
Кроме того, 24 февраля спикер Госдумы выступит на заседании Национальной ассамблеи Никарагуа.
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