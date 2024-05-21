Зеленский заявил, что его президентский срок не закончился

Он пояснил, что его полномочия на посту главы государства продолжаются из-за объявленного в стране военного положения.

«Мои пять лет ещё не закончились. Из-за военного положения», - отметил Зеленский.

Также он отказался оценивать свою деятельность на посту президента, так как «это не очень этично».

Ранее официальный представитель Евросоюза Петер Стано заявил, что содружество по-прежнему признает легитимным украинского лидера Владимира Зеленского вопреки тому, что срок его полномочий на посту президента Украины истёк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

